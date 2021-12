Anche Lozano è positivo al Covid-19 nel Napoli. Una notizia che ha scatenato le ironie social di chi chiama in causa l'Asl del capoluogo campano come autorità sanitaria in grado di non far disputare la partita contro la Juventus in programma all'Epifania. Gli appassionati si sono realmente scatenati su Twitter, con tanti post umoristici sulla vicenda e anche diversi meme. Spuntano pure citazioni d'autore, come quella di Nanni Moretti che chiede se lo si nota di più se non viene o se viene ma si mette in disparte...

Qui di seguito una carrellata di tweet ironici sul possibile rinvio di Juve-Napoli causa covid e causa Asl: