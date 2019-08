Hirving Lozano è il nuovo acquisto del Napoli, il più costoso della storia del club. L'attaccante messicano, oggi, si è presentato in conferenza stampa, così: "Sono contento di essere qui, in una big con grandi compagni e un tecnico meraviglioso. Adesso sto lavorando per essere al meglio della forma. Il Napoli è sempre stata la mia prima scelta, per fortuna è andato tutto bene. I tifosi sono fantastici. La Juve? E' una grande squadra, ma il nostro obiettivo è vincere".



ESORDIO - ​“Tanti vorrebbero giocare una partita come questa o entrare. E’ una grande squadra con grandi giocatori. Io ovviamente mi sento molto bene, poi decide l’allenatore se devo giocare o meno. Poi ho un sogno. Ho segnato sempre al debutto, sarebbe bellissimo ripetermi. Ma la cosa importante è vincere la partita”.