Hirving Lozano sta per arrivare e cominciare la sua avventura a Napoli. La prima mattinata a Castelvolturno è stata leggera, con un po’ di corsetta, una toccata e fuga, prima del viaggio per Amsterdam per ragioni burocratiche. Ma già oggi il messicano è atteso agli allenamenti con i compagni: nel mirino c’è la sfida contro la Juventus del prossimo turno di campionato, in cui potrebbe giocare già uno spezzone. Lo riporta Calciomercato.com.