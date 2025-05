Getty Images

Lovric infiamma Juventus-Udinese: 'Una finale'

2 ore fa



Sandi Lovric giocatore dell'Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport verso la sfida contro la Juventus. Le sue parole:



LOVRIC- "Sicuramente dobbiamo dare una reazione dopo la partita contro il Monza a casa. Lo sappiamo quanto è importante finire bene la stagione e vogliamo chiudere bene. Come ho già detto anche dopo la partita, abbiamo due finali adesso di giocare. Lo sappiamo che sarà difficile perché giochi fuori casa contro la Juve. Loro stanno lottando per la Champions. Sicuramente dobbiamo fare molto meglio rispetto alla gara contro il Monza. Dobbiamo andare lì e far vedere una reazione a tutti i livelli".