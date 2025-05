Getty Images

Lovric avvisa per Juventus-Udinese: 'Andremo lì a dare il 100%, con le big...'

3 ore fa



Dopo la sconfitta casalinga con il Monza, Lovric, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a DAZN guardando alla prossima partita contro la Juventus. "Purtroppo non possiamo essere contenti oggi. Volevamo vincere davanti ai nostri tifosi ma non ci siamo riusciti, c’è poco da dire. Vogliamo chiudere bene la stagione nelle ultime due partite. Oggi era una partita importante per noi, ma non abbiamo vinto. Adesso abbiamo due partite importanti e vogliamo prepararle bene".



Il centrocampista ha avvisato la Juve: "Andremo lì per dare il 100%, sappiamo che la Juventus è forte, ma abbiamo già fatto vedere che ce la possiamo giocare contro le big. Vogliamo mostrare una reazione".