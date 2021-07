saluta il Verona. Il difensore classe 2000 è appena stato annunciato dall'Atalanta che l'ha preso a titolo definitivo per 7,5 milioni di euro. Il difensore ha salutato il club gialloblù attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, nel quale ha deciso di pubblicare una foto di una vecchia sfida contro la Juve e in particolare un contrasto con Dybala: "L’Hellas ha creduto in me da subito, ha realizzato il mio sogno di giocare in Serie A fino all’azzurro dell’Under 21 con due stagioni e tante soddisfazioni indelebili per me".