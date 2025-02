Louis Thomas Buffon, prima convocazione con la Repubblica Ceca

Sono giorni indimenticabili per Louis Thomas, primogenito di Gianluigi. Il giovane attaccante classe 2007, attualmente in forza al, ha ricevuto due chiamate importanti che segnano un momento cruciale della sua carriera.Nel week-end, Buffon junior ha vissuto la sua prima convocazione con la prima squadra del Pisa in Serie B, un traguardo significativo per un ragazzo della sua età. Ma la notizia più sorprendente è arrivata subito dopo: la sua prima chiamata in Nazionale. Tuttavia, non si tratta della selezione italiana, bensì di quella della, Paese d’origine della madre, l’ex modella Alena Seredova.

Louis Thomas Buffon è stato convocato dalla Nazionale Under 18 ceca per il raduno in programma dal 23 al 26 febbraio. Possedendo sia il passaporto italiano che quello ceco, il giovane ha avuto l’opportunità di scegliere quale maglia indossare a livello internazionale. Per ora, ha optato per la Repubblica Ceca, un passo che potrebbe rappresentare una tappa importante nel suo percorso di crescita calcistica.Questa decisione non esclude un futuro ritorno in orbita azzurra, ma per ora il giovane attaccante sembra voler cogliere al volo l’opportunità offertagli. La sua carriera è solo agli inizi, ma il cognome che porta e il talento dimostrato gli garantiranno sicuramente grande attenzione nel panorama calcistico internazionale.