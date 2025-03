La lotta Scudetto si infiamma: Inter, Napoli, Atalanta e Juventus in corsa, il calendario delle candidate al tricolore

Getty Images

La vittoria dellacontro il Verona ha di fatto ricompattato la classifica e, di conseguenza, infiammato la lotta Scudetto. I bianconeri, che contro gli scaligeri hanno centrato il quinto successo consecutivo in campionato, hanno recuperato ben 10 punti nelle ultime cinque uscite ufficiali in Serie A. Il 25 gennaio, dopo la sconfitta di Napoli, la Juve era infatti precipitata a -16 dalla testa della classifica e ora, invece, il gap si è clamorosamente ridotto a sei lunghezze.Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55 e Juventus 52. In altre parole corsa Scudett che, con 11 giornate ancora da giocare può concretamente estendersi a quattro squadre, mentre per quanto riguarda le altre squadre non bisogna dimenticare la Lazio, che di punti ne ha 50, seguita nella rincorsa alla zona Champions da Bologna e Fiorentina, rispettivamente a 47 e 45, mentre Roma e Milan sarebbero al momento fuori dall'Europa con 43 e 41 punti.

28ª GIORNATA: Inter-Monza, Napoli-Fiorentina, Juventus-Atalanta

29ª GIORNATA: Venezia-Napoli, Fiorentina-Juventus, Atalanta-Inter

30ª GIORNATA: Juventus-Genoa, Fiorentina-Atalanta, Inter-Udinese, Napoli-Milan

31ª GIORNATA: Roma-Juventus, Atalanta-Lazio, Bologna-Napoli, Parma-Inter

32ª GIORNATA: Napoli-Empoli, Inter-Cagliari, Juventus-Lecce, Atalanta-Bologna

33ª GIORNATA: Milan-Atalanta, Bologna-Inter, Monza-Napoli, Parma-Juventus

34ª GIORNATA: Atalanta-Lecce, Inter-Roma, Napoli-Torino, Juventus-Monza

35ª GIORNATA: Inter-Verona, Bologna-Juventus, Monza-Atalanta, Lecce-Napoli

36ª GIORNATA: Lazio-Juventus, Napoli-Genoa, Torino-Inter, Atalanta-Roma

37ª GIORNATA: Juventus-Udinese, Genoa-Atalanta, Inter-Lazio, Parma-Napoli

38ª GIORNATA: Atalanta-Parma, Venezia-Juventus, Napoli-Cagliari, Como-Inter

Con 33 punti ancora da assegnare e diversi incroci in termini di calendario, la lotta per lo Scudetto e per la qualificazione alla Champions League si preannuncia molto serrata e la sensazione è che la contesa possa durare fino al termine della stagione, programmato per domenica 25 maggio.Per quanto riguarda la lotta Scudetto, l'unica squadra che dovrà ragionare sul triplo impegno è l'Inter che, oltre ad essere prima in campionato è anche agli ottavi di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Napoli, Atalanta e Juventus, invece, potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato fino al termine dell'annata 2024/25.Il rientro della Juventus, reduce da cinque vittorie di fila, è stato indubbiamente favorito dall'andamento a rilento delle squadre che la precedono. L'Inter ha vinto solamente due volte nelle ultime cinque partite, perdendone due e pareggiandone una. Il Napoli, dopo la vittoria con i bianconeri, ha rallentato infilando quattro pareggi e una sconfitta nelle successive cinque uscite. Per non parlare dell'Atalanta che dopo le grandi occasioni sprecate contro Cagliari e Venezia non ha ancora vinto in casa nel 2025.