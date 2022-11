Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport in attesa della cerimonia di premiazionea Dubai, dove è presente in qualità di ambasciatore della Lega di Serie A. L'ex capitano della Roma ha detto la sua anche sulla lottain Serie A: "È sempre bello il campionato italiano. C'è una squadra che sta andando oltre le aspettative e che sta facendo grandi cose, cioè il Napoli. Se dovesse continuare così le possibilità di recuperare per le altre squadre sarebbero minime. Manon mollano mai, fino alla fine sarà un campionato bello e combattuto".