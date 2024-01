Anche Arrigo, tramite La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla lotta scudetto trache sembra destinata a durare a lungo. Ecco il pensiero dell'ex allenatore: "La Juve non è una squadra dominante, non ama tenere il pallino del gioco, ma preferisce stare dietro e ripartire in contropiede. È nel suo Dna. E su questa strada proseguirà per tutto il campionato. Le qualità più importanti dei bianconeri sono le altissime motivazioni e lo spirito di gruppo. La Juve ha un vantaggio rispetto all’Inter, non giocare le coppe europee".