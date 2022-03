Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Ecco il pensiero dell'ex allenatore: "L'Inter ha più qualità, esperienza. Ma il Milan può vincere, è la squadra più europea di tutte. A patto però di essere sempre un collettivo, solo così compensa i difetti dell’inesperienza. Il Napoli paga l’incostanza e gli sbalzi d’umore. Serve una mentalità vincente, che però non è facile creare. Ma mancano ancora due mesi e mezzo, Spalletti ci deve provare fino alla fine. La Juve è sempre in corsa: ora però non deve fallire in Champions".