Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla a Lazio Style Channel prima del calcio d'inizio de l match contro l'Atalanta: “Siamo pronti e carichi per ripartire, ma anche consapevoli di quanto successo da marzo ad oggi. Commemorare le vittime questa mattina è stato toccante, adesso speriamo che anche il calcio possa dare una mano a ripartire. Affrontiamo una grande squadra, ma vogliamo dare il massimo per continuare a sognare.che ci servirà in queste 12 finali".