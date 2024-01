La Juve versione 2024 è riuscita a risolvere il problema dei pochi gol. Sono già 15 quelli messi a segno in quattro partite tra le due con la Salernitana, quella con il Frosinone e l'ultima contro il Sassuolo. In più, Massimiliano Allegri ora può contare anche sulle reti degli attaccanti, che appiano in grande forma. Motivi in più in casa Juve per credere nello scudetto. L'Inter, riferisce il Corriere dello Sport, adesso ha certamente qualche pensiero in più perché la Juve, oltre a vincere, ha imparato anche a segnare.