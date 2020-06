L’edizione odierna de il Giornale analizza le chiavi della, che sperava nell’impegno dei bianconeri su più fronti. Infatti, la squadra di Maurizio Sarri concluderà la Coppa Italia prima della ripresa della Serie A, e tornerà a vivere le notti di Champions League a campionato concluso., ma guardano interessati a Torino soprattutto per la condizione di due giocatori bianconeri.è reduce dalla lotta contro il coronavirus, la sua forma fisica resta un’incognita, anche se quanto mostrato in allenamento fa sperare in bene. Le domande sono legate anche alle motivazioni di, tornato a Torino con il broncio per le diatribe con il club, ma con una