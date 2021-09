favorita per lo scudetto": questo il pensiero sulla lotta per il tricolore da parte dell'ex difensore Fabio, come dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato dei nerazzurri come dei più accreditati al trionfo finale "per organico e predisposizione psicologica alla vittoria". "Poi ci sono le altre" ha aggiunto l'ex capitano della Nazionale, con un passato anche in bianconero. "Ilse darà continuità e non dovrà fronteggiare problemi seri, Coppa d'Africa a parte; ilse matura, perchè mi pare ancora un po' giovane. Più staccate lae lache hanno allenatori nuovi. E la, che è in ritardo".