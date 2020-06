2









Altra giornata di Serie A. Altra giornata importante per la Juventus che dall'alto del suo +4 sulla Lazio si appresta a sfidare il Genoa questa sera a Marassi. Quando ci sarà il calcio d'inizio però il distacco dai biancocelesti potrebbe essere mutato. La squadra di Inzaghi infatti giocherà alle 19.30 sul campo del Torino. Per una volta anche i tifosi bianconeri dovranno tifare per i granata e sperare di allungare in classifica prima degli scontri diretti che ci saranno a luglio. Il 4, nel prossimo incontro di campionato, ci sarà proprio il derby della Mole tra Juve e Toro.