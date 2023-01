Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Filippoha detto la sua anche sulla ripresa del campionato e sulla. Ecco il suo pensiero: "Vedremo chi avrà indovinato la preparazione. Di sicuro influirà. Tutti sono andati a tentativi inevitabilmente. Come nel lockdown: qualcuno ne è uscito più forte, qualcuno più debole. Ilresta il favorito. Fino alla fine del campionato il primato anche per il gioco. La Juve ha pagato l'uscita dalla Champions League, nessuno se la aspettava. Ma in campionato credo che i bianconeri e i nerazzurri dell'si riprenderanno".