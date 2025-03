Lotta scudetto: Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, chi ha il calendario più facile?

Getty Images

Lotta scudetto, chi ha il calendario migliore tra Inter, Napoli, Atalanta e Juventus?

Unacosì equilibrata, con più di due squadre a poca distanza quando mancano solo 11 partite non si vedeva da anni. Al massimo nelle ultime stagioni ci sono state due squadre a contendersi lo scudetto, come successo nel campionato vinto dal Milan ormai tre anni fa e in quello vinto dall. I bianconeri hanno recuperato tanti punti nelle ultime settimane, soprattutto al Napoli, che solo poche giornate fa si trovava a più sedici dalla squadra di Thiago Motta. Ma chi ha il calendario migliore, almeno sulla carta?

A livello di scontri diretti, è rimasto solo quello trar (a Bergamo). L'Atalanta è senza dubbio quella che ha il calendario più difficile, visto che avrà ancora da affrontare oltre a Juve ed Inter anche Milan, Roma, Lazio, Bologna e Fiorentina. I bianconeri invece dovranno andare a Roma due volte, con i giallorossi e contro la Lazio, oltre alla trasferta con Fiorentina e Bologna. Tante partite complicate lontane da Torino quindi per la squadra di Motta.Inter e Napoli sembrano quelle con meno big match da qui alla fine della stagione: in particolare Conte che avrà un calendario in discesa nelle ultime sette giornate. Prima però avrà Fiorentina, Milan e Bologna mentre l'Inter se la dovrà vedere oltre che con l'Atalanta ancora con Roma, Lazio e Bologna.