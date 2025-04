Lotta Scudetto, Inter e Napoli a pari punti: come funziona l'eventuale spareggio

Cosa succede se Inter e Napoli chiudono la stagione a pari punti?

Prosegue il testa a testa per lo scudetto tra, dopo la clamorosa sconfitta last minute dei nerazzurri in casa del Bologna . Ora a guidare la classifica è la squadra di Simone Inzaghi, tallonata da quella di Antonio Conte: un duello serrato che ha ormai escluso tutte le altre pretendenti al titolo. La lotta per il tricolore si è trasformata in una corsa a due, che sembra destinata a restare tale fino all'ultima giornata.Ma cosa succederebbe se le due squadre chiudessero il campionato a pari punti dopo la 38^ giornata? In quel caso, sarebbe necessario disputare uno spareggio per assegnare il titolo di Campione d’Italia.

Spareggio Scudetto: cosa prevede il regolamento

Dove si giocherebbe l’eventuale spareggio?

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti complessiva nel campionato

Numero di goal segnati in campionato

In ultima istanza, un sorteggio

Anche per la stagione 2024/25 è confermata la possibilità di una gara secca di spareggio in caso di arrivo a pari punti in vetta alla classifica. A differenza del passato, quando contavano gli scontri diretti e la differenza reti, oggi – se due squadre terminano il campionato con lo stesso punteggio al primo posto – si gioca un'ulteriore partita per decretare la vincitrice dello Scudetto. Fino al termine della stagione regolare, gli scontri diretti servono solo a determinare la posizione in classifica, ma non bastano a stabilire la squadra campione.Nel caso in cui Inter e Napoli arrivassero a pari punti e con risultati identici negli scontri diretti – come è successo nella stagione corrente, con due pareggi per 1-1 – si dovrebbe stabilire dove disputare lo spareggio.In assenza di una squadra con vantaggio diretto, si ricorrerebbe a criteri successivi:Se nessuna delle due squadre potesse ospitare la gara per motivi di ordine pubblico, lo spareggio si disputerebbe allo Stadio Olimpico di Roma, che resta la sede di default per la finale di Coppa Italia.