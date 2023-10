Ci sono tre squadre nel giro di tre punti in vetta alla classifica dopo la decima giornata di Serie A. L'Inter è prima con 25 punti, subito dietro la Juve con 23 e a 22 punti il Milan, che nel giro di due settimane ha perso 5 punti rispetto alle rivali. Una lotta scudetto al momento quindi che riguarda Milano e Torino. Ma come sarà il calendario delle tre squadre da qui alla fine del 2023? Di seguito il confronto con tutte le prossime 8 giornate (In maiuscolo le partite in trasferta).: ATALANTA, Frosinone, JUVE, NAPOLI, Udinese, LAZIO, Lecce, GENOA.: FIORENTINA, Cagliari, Inter, MONZA, Napoli, GENOA, FROSINONE, Roma.: Udinese, LECCE, Fiorentina, Frosione, ATALANTA, Monza, SALERNITANA, Sassuolo.