La distanza in classifica è rimasta la stessa, visto che al ko della Lazio è seguito quello della Juventus con il Milan, ma a sette giornate dalla fine del campionato il peso dei 7 punti di differenza si fa ancora più schiacciante per i biancocelesti. Dopo il ko con il Lecce, il secondo consecutivo, i betting analyst mettono un punto alla rincorsa scudetto della squadra di Inzaghi: rispetto a due giorni fa, con la stessa classifica, la quota sul tabellone 888sport.it è più che raddoppiata, da 10,00 a 21,00, di fatto un’estromissione definitiva. Rimane invece invariata, osserva Agipronews, l’offerta sui bianconeri, sempre a 1,03, mentre l’Inter - in attesa dell’incontro di domani con il Verona - è stata agganciata a 51,00 dall’Atalanta.