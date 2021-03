5









Lazio e Porto sono il banco di prova per capire se sarà ripresa. La Juve ha battuto lo Spezia e ora è attesa da due sfide fondamentali, per capire se potrà tornare in lotta per tutto. Anche per lo scudetto. L'Inter questa sera ha l'occasione per avvicinare il titolo, ma alla Juve non smettono di crederci. Qui non si discute il fatto che la Juventus pensi di poter rimontare e che lo farà fino all’ultimo istante utile.



Oltre alle parole di Andrea Pirlo, c'è di più. La Juve si sente snobbata e come scrive Tuttosport ha un pensiero fisso: "Più ci snobbate e più ci gasiamo, più c’è scetticismo nei confronti di questa Juve e più la stessa Juve si autoricarica". E anche Morata ha confermato: "Chi non ci crede non accenda la tv e non guardi le nostre partite, perché noi lavoriamo sempre per vincere". La convinzione che filtra dalla Continassa è una: "Cristiano Ronaldo e soci, insomma, non credono di essere tagliati fuori dal giro e le ragioni per seminare ottimismo non mancano di sicuro: dal rientro di alcuni pezzi pregiati alle sfide decisive ancora tutte da giocare. Alla Continassa sanno perfettamente che oggi l’Inter di Antonio Conte può nuovamente scappare a +10, però con un filotto di vittorie fino alla prossima sosta si può accorciare. "E chi sostiene che si stia spegnendo la fame di una squadra - si legge - reduce da nove scudetti consecutivi ha torto. Lo pensano tutti, da CR7 all’ultimo dei magazzinieri, perché si ritiene che questa squadra sia conscia di avere ancora margine, stia coltivando la capacità - che riporta ai tempi di Massimiliano Allegri - di capire i momenti di una partita, sappia approcciare mentalmente bene le partite da non fallire. Anzi, il fatto di non avere praticamente più jolly a disposizione non è detto che sia un male". Perché la pressione pare stimolare questa Juve.