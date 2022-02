Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato della lotta scudetto citando a sorpresa anche la Juve. Ecco il pensiero del tecnico neroverde: "Difficile dire oggi chi vincerà, c'è tanto equilibrio. C'è l'Inter e la Juve con la sua voglia di rivalsa, poi il Napoli, il Milan... Occhio anche alle outsider, non per lo Scudetto ma per i primi quattro posti: la Fiorentina può giocarsi le proprie chances".