Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Fabio Capello ha detto la sua sulla lotta scudetto nella prossima stagione di Serie A. Ecco il pensiero dell'ex allenatore: "Premesso che è ancora molto presto visto che mancano due mesi abbondanti alla chiusura del mercato, penso che l'Inter era già fortissima e con l'arrivo di Lukaku diventa la favorita. Anche la Juventus mi sembra che stia costruendo una bella squadra, hanno idee chiare su quello che vogliono e stanno pensando a giocatori per il presente e non solo per il futuro. Anche il Milan aveva le idee chiare su quello di cui aveva bisogno ma questo ritardo lo sta penalizzando, e lo stesso discorso vale per il Napoli. Sarri, Mourinho e Spalletti devono quest'anno riconfermare le loro qualità, non ci sono più scusanti, avevano bisogno di tempo per conoscere i rispettivi ambienti ma quest'anno devono accelerare".