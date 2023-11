Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Union Berlino, Leonardoha detto la sua anche sullain Serie A. Ecco le sue parole: "Sono qui per giocare la Champions con l'Union Berlino ma credo che laabbia grandi possibilità di vincere lo scudetto. Ci sono 4 squadre che possono vincerlo. Sarei contento per i miei compagni e per la storia della Juve. Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Juve ma non è stato possibile, sappiamo com'è andata a finire. Se dovessero esserci altre domande sulla Juventus, non risponderò perché sono qui a giocare la Champions League con l’Union Berlino".