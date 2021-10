Come ben sapete, c'è in atto un contenzioso sull'eredità di Marella Caracciolo e Gianni Agnelli, che vede contrapposte, figlia di donna Marella e dell'Avvocato, e i propri figli (nipoti quindi di Marella e Gianni)Tale eredità consiste essenzialmente in importanti quote di Dicembre, elemento di maggioranza della cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli Bv.Ma a quanto ammonta il patrimonio complessivo oggetto della contesa?Così scrive Calcio e Finanza: "Secondo la rivista Oggi, nel 2003, al momento della morte dell’Avvocato, il patrimonio della famiglia non era inferiore ai 100 miliardi. Dopo 18 anni, con una rivalutazione di circa il 2 per cento annuo, tale fortuna potrebbe valere fino a 150 miliardi di euroIn ogni caso, fonti legali vicine alla famiglia Elkann avevano riportato che la vendita delle azioni della società non sarebbe stata reversibile, e che le pretese di Margherita non potevano mettere in discussione la maggioranza assoluta detenuta da John."