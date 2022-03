"Siamo passati da una situazione molto pericolosa, quella del 6 gennaio, alle 22.30, quando eravamo a -10 dall'Atalanta". Ha parlato così oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri. La sua frase sta facendo molto discutere i tifosi sui social, poiché in realtà il 6 gennaio alle 22.30 la Juventus distava 6 punti dall'Atalanta.



ERRORE - La frase di Max, però, non è un errore: la Vecchia Signora distava effettivamente 6 punti dalla Dea, che però aveva ancora una partita da recuperare e lo scontro diretto a favore. Lo sbaglio di Allegri è sulla data: infatti il divario era di 10 punti alle 22.30 del 9 gennaio, quando l'Atalanta ha battuto per 6-2 l'Udinese portandosi a 9 punti effettivi di vantaggio sui bianconeri. 10, aggiungendoci lo scontro diretto a favore.