L'Inter è prima in classifica, subito dietro c'è la Juve, distaccata di due punti. Lotta tra loro due per il campionato? No secondo Giancarlo Padovan, che su calciomercato.com commenta così la situazione: " L'Inter, nonostante sabato sia attesa dalla trasferta di Bergamo, è destinata, a parer mio, ad allungare. I bianconeri vanno a Firenze e, solo se usciranno con una vittoria, potranno legittimamente aspirare a qualcosa di più della zona Champions. Tutto congiura a favore degli uomini di Simone Inzaghi. Non bastasse la rosa, la qualità dei singoli e il gioco (sì anche quello), Napoli e Milan ieri hanno perso due punti pareggiando"