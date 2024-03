La recente notizia del furto del codice sorgente di, la piattaforma anti-pirateria dell'AgCom, ha scosso il settore della protezione dei contenuti digitali. Secondo quanto riportato da DDay, il codice sorgente è stato rubato e reso pubblico su GitHub, rappresentando un grave danno per l'integrità e la sicurezza della piattaforma.Il furto del codice sorgente di Piracy Shield è un evento preoccupante poiché mette a rischio non solo i dati e le informazioni sensibili all'interno della piattaforma, ma anche la capacità di contrastare efficacemente la pirateria online. Come indicato su Calcio e Finanza, i leak pubblicati includono una vasta gamma di informazioni, dalle componenti dell'interfaccia utente ai modelli di dati, dalla gestione dello storage e filesystem fino all'API e alla documentazione interna.Nonostante il furto del codice sorgente, la Lega Serie A ha cercato di rassicurare il pubblico attraverso una nota ufficiale, affermando che Piracy Shield rimane pienamente funzionante e che la sua sicurezza non è compromessa dall'illecita diffusione di alcune parti del codice sorgente. Tuttavia, resta da vedere quali saranno le conseguenze a lungo termine di questo incidente e se la piattaforma sarà in grado di mantenere la sua efficacia nel contrastare la pirateria online.