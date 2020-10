L'ipotesi potrebbe essere azzeccata: lasciare Simone Inzaghi, insistentemente corteggiato dal Psg e il cui rinnovo tarda ad arrivare e caricare sulla panchina della Lazio Massimiliano Allegri. Questo lo scenario immaginato dal quotidiano romano Il Messaggero e riportato da Dagospia. "Le manovre per avvicinare Allegri - si legge - sarebbero iniziate già in estate non a caso Lotito ha già inserito nello staff medico e fisioterapico nomi legati all'ex allenatore bianconero e si sono incontrati quest'estate in barca in Toscana. E' un pallino fisso del presidente ormai da tanto tempo e riuscire ad avere il suo sì (da 4 milioni a stagione) per il futuro sarebbe una mossa pazzesca. Oltretutto gli permetterebbe di non dover essere ostaggio dell'incertezza d'Inzaghi, da cui ogni anno aumenta la distanza. In ritiro c'è stata una litigata dietro l'altra, quest' annata è partita senza la sua firma".