Sfoglia la GALLERY per tutti i commenti

Per unire Juventus e Inter, alla luce della rivalità storica e di tutte le polemiche che si sono riprese anche durante la quarantena, serviva Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, dopo le sue ultime dichiarazioni a Repubblica , ha messo sotto la lente di ingrandimento il Derby d'Italia dell'8 marzo scorso, l'ultima partita giocata nel campionato italiano prima del lockdown. Parole elusive, ma allo stesso tempo forti: "Abbiamo visto tutti com'è andata" ha detto Lotito, incendiando il dibattito che, sui social, ha avuto un naturale risalto.E così, i tifosi di Inter e Juventus si sono coalizzati contro il patron della Lazio, a colpi di Tweet. "​Da interista Lotito sta diventando sempre più il cancro di questo calcio" scrive un tifoso nerazzurro.. In tanti, invece, hanno ripreso un vecchio articolo di giornale, in cui si menziona l'arresto di un giovane Lotito per un giro illegale di appalti. Insomma, mentre la procura apre l'ennesimo fascicolo, Lotito è riuscito nella missione impossibile: far trovare d'accordo sia juventini sia interisti.