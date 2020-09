Claudio Lotito ha parlato della sua Lazio oggi alla presentazione della squadra femminile biancoceleste. Ecco alcune delle sue parole raccolte da Calciomercato.com: "In questa stagione cercheremo di fare il meglio possibile. Il campionato non lo giocheremo da soli, esistono anche dei fattori imponderabili. L’anno scorso eravamo in condizione di pretendere qualcosa di più, però ci siamo accontentati di ciò che abbiamo ottenuto. Quest’anno stiamo cercando di fare tesoro dell’esperienza maturata e soprattutto di integrare l’organico con nuove figure che possano dare un valore aggiunto".