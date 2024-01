Durante la presentazione della mostra fotografica "Meravigliosa-La Lazio più bella di sempre," dedicata al cinquantesimo anniversario del primo scudetto della Lazio, il presidente Claudioha commentato il mercato della squadra. Lotito ha dichiarato: "Un tempo eravamo il serbatoio di club come la, che venivano e si prendevano giocatori da noi. Quest’estate invece abbiamo preso due giocatori da loro, non era mai successo." Lotito sottolinea il cambiamento di dinamiche nel mercato, evidenziando il fatto che la Lazio, in passato considerata un serbatoio, ha ora acquisito giocatori dalla Juventus, segnando un'inversione di tendenza.