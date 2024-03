Al termine della gara persa contro il Milan, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha dato origine ad un duro sfogo ai microfoni di Sky, in merito ai discussi episodi arbitrali che si sono verificati nella sfida dell'Olimpico."​L’arbitro è un giudice terzo che deve valutare con serenità e con obiettività e rispondenza quelle che sono le realtà. Se vengono meno i presupposti ci si pone il problema se il risultato è conforme o no al merito sportivo. Questo è uno sport, si vince o perde in base al merito sportivo. Se viene meno viene considerata la competizione come un fattore non conforme al merito sportivo. E se non lo è viene meno la credibilità del sistema".