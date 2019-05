Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato di Simone Inzaghi all'uscita dal Consiglio Federale: "Previsti altri incontri con Inzaghi? I problemi della Lazio non si risolvono per strada, li affronteremo in altre sedi". L'allenatore dei biancocelesti - valutato nelle scorse settimane anche dalla Juventus - piace al Milan, alla ricerca del dopo Gattuso. La Lazio, da parte sua, pensa a De Zerbi, Pioli e Mihajlovic per sostituirlo.