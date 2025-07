Lotito smentisce il malore: "In ospedale per accertamenti"

Getty Images

Nelle scorse ore è emersa la voce su un presunto malore di, presidente della Lazio. Il numero uno biancoceleste, però, ha smentito tutto poche ore dopo, contattando telefonicamente Lapresse. "Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti” ha dichiarato il presidente biancoceleste e senatore.Anche lo staff di Lotito ha ribadito la sua posizione con un comunicato ufficiale: "In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore"

Nessun malore, dunque, per il presidente della Lazio, che ha poi commentato ironicamente: "Queste sono le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?"