di Stefano Agresti

Lotito sta combattendo la sua battaglia per lo scudetto. Finora lo ha fatto all’interno della Lega, spingendo affinché il campionato riparta; adesso è uscito allo scoperto in pubblico sostenendo che la ripresa degli allenamenti non è un rischio per i calciatori, ovviamente se vengono rispettate determinate condizioni. Al di là di quello che si può pensare in merito alle parole del presidente della Lazio, è evidente che questa sua presa di posizione non è affatto casuale. Lotito intende portare a conoscenza dell’opinione pubblica le sue idee - effettivamente argomentate - nella speranza che il governo non prolunghi oltre il 13 aprile il divieto ad allenarsi per gli atleti professionisti. A quel punto lui sarebbe pronto, anzi prontissimo ad aprire le porte del centro sportivo di Formello per rimandare i campo i suoi calciatori. In pratica, è una sfida alla Juve.



La Juve, infatti, ha addirittura nove calciatori all’estero (la Lazio solo tre, gli infortunati Lulic e Lukaku e il dodicesimo Proto, in pratica nessuno). I bianconeri lontani da Torino sono tutti, o quasi, titolari, e tra di loro c’è anche qualche fenomeno: Ronaldo e Higuain, Pjanic e Rabiot, Khedira e Douglas Costa, Szczesny e Alex Sandro più Danilo. Quasi una formazione da scudetto, insomma. Il problema non sono i chilometri che separano questi nove dall’Italia, quanto le difficoltà che avranno per riprendere la normale attività. Ammesso che superino la frontiera senza incontrare ostacoli burocratici - e visto che si tratta di Juve, possiamo immaginare che sia così - una volta tornati in sede dovranno rimanere in isolamento per 14 giorni.



Il risultato è abbastanza semplice: se il divieto di allenarsi non sarà prolungato e si esaurirà a Pasquetta, teoricamente da martedì prossimo i giocatori della Lazio saranno tutti in campo; molti juventini, invece, ricominceranno la preparazione con un ritardo decisamente consistente, da stabilire in base al giorno in cui faranno ritorno a Torino. Agnelli ha già fatto sapere ai suoi stranieri che il tempo delle vacanze è finito e che devono organizzarsi per rientrare. Ma è già molto, troppo tardi. Nella sfida per lo scudetto, Lotito potrebbe partire con un vantaggio.



