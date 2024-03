Attraverso delle dichiarazioni rilasciate a margine dei festeggiamenti del Presidente dell'ODG del Lazio, Guido D'Ubaldo, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha attaccato la FIGC."Facciamo causa alla FIGC per avere una Serie A modello Premier. Non contiamo nulla. La Federcalcio e Gravina si sentono protetti dallo Statuto ma le loro regole non ci stanno più bene. I legali si occuperanno della parte che compete loro, ma il nostro progetto è semplice. Noi vogliamo che la Lega di Serie A, quella composta dai club che hanno immagine, tifosi e producono il 90 % del fatturato, si trasformi in qualcosa di diverso: la Lega di Serie A deve essere la nuova Premier League. Se La Lega Dilettanti unisce i suoi voti a quelli della Lega Pro, stiamo parlando della vecchia Serie C, quell’accordo è sufficiente a mettere in ginocchio qualsiasi idea degli altri club. La sintesi è banale: un club di Serie C conta più di uno di A. Una società dilettantistica più di una che gioca in Champions League. Adesso basta: faremo causa alla FIGC"