Claudio Lotito, a margine dei festeggiamenti per i 120 anni della Lazio, ha parlato ai giornalisti presenti. Ecco quanto raccolto da Lalaziosiamonoi: "Io sorpreso? No, io sono pragmatico. Mi interessa però poter far sognare i tifosi laziali e cercare di trasformare quei sogni in realtà. Qui c'è una presa di coscienza di quelle che sono le nostre potenzialità. La forza del gruppo è data dai singoli: oggi c'è questo potenziale che prende corpo e mi auguro che permanga lo spirito e la determinazione. I risultati ci sono solo se esistono questi elementi, non conta solo il fattore economico, ci vuole la ferocia agonistica. Scudetto? Gli obiettivi non devono essere proclamati, ma raggiunti. Qual è il mio sogno? Quello di trasformare i sogni in realtà".