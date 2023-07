La Lazio si muove sul mercato, ma il presidente biancoceleste al ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato con alcuni tifosi dei possibili colpi, con parole riportate da Il Messaggero: “Zielinski ha 29 anni ed è in scadenza. Voi quanto lo paghereste? Io ho offerto 20 milioni coi bonus e De Laurentiis ha detto di no. Adesso l’offerta scende perché le operazioni vanno fatte col cervello. Lo Celso, Paredes,volevano tutti venire da noi, ma abbiamo detto no. Perché i grandi nomi non corrispondono al risultato sportivo. Potevamo prendere Pasalic, Reijnders e Okafor, che sono andati al Milan, ma io mi sono attenuto alle indicazioni del tecnico. Sulla mezz’ala faremo presto, rinforzerò la Lazio. C’è un giocatore fortissimo che abbiamo condiviso e in settimana speriamo di chiudere il colpo”.