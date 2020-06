3









A margine del Comitato di Presidenza Figc, il presidente della Lazio Claudio Lotito commenta: "Un augurio sulla ripresa del campionato? Spero prevalga il merito sportivo". Sull'algoritmo, Lotito non ha voluto commentare e ha passato la patata 'bollente' a Gravina: "Chiedete a lui", le parole del numero uno laziale. In mattinata, lo stesso Gravina si era così espresso sulla questione algoritmo: "È stato sollevato molto rumore senza nemmeno conoscere di cosa di tratta. Non vogliamo chiamarlo così? Chiamiamolo criterio per la definizione delle graduatorie ispirato al merito sportivo. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto, ad esempio, cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare, con club che magari ne hanno giocate di meno rispetto ad altri. Sarà ispirato a un principio di equità e buon senso".