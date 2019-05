Un rinnovo anti-Juve. E' questo il progetto di Claudio Lotito che, alla vigilia della gara contro il Torino, vuole convocare Simone Inzaghi per parlare del suo futuro. Contratto in scadenza nel 2020 e sondaggi della Juventus sono i fatti che preoccupano maggiormente e così ci sarà molto di cui discutere. Come afferma Tuttosport, però, qualora Inzaghi lasci la Lazio - una possibilità concreta stando alle ultime indiscrezioni - la prima scelta sarebbe la Juventus, con un piano ben preciso. Milinkovic, ma non solo: "L’altro (obiettivo, ndr) - scrive il giornale - sarà un centravanti, con Icardi in cima alla lista: il 3-5-2 di Inzaghi potrebbe favorire la coesistenza dell’argentino con Ronaldo, senza altri attaccanti con cui dividersi spazi e occasioni e con tanti cross dalle fasce“.