Intervenuto ai microfoni di Dotsport, il presidente dellaClaudioha punzecchiato l'ex Juventus Igor, fresco di dimissioni dal ruolo di allenatore assunto nei mesi scorsi dopo l'addio di Maurizio Sarri. Ecco il suo commento: "Si dice che Tudor abbia fatto benissimo, portando la Lazio in Europa League. In realtà da quando ci sono io la squadra è andata 15-16 volte in Europa. Allenatori e giocatori si possono sostituire. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Conta sempre solo che la società sia solida".