La Lazio è tornato quella bella realtà ammirata nel pre-lockdown. Tolta la combattutissima sconfitta rimediata in Coppa Italia con l’Atalanta (contro cui si è vendicata in campionato con un secco 3-1), la squadra di Inzaghi non perde dal 23 dicembre, dalla sconfitta maturata contro il Milan nei minuti di recupero. Tra quel giorno e oggi, lo smalto è stato recuperato appieno, tanto da spingere il presidente Claudio Lotito ad azzardare ed ingolosire per il futuro. Come riporta il Messaggero, il numero uno biancoceleste avrebbe fissato un premio alla squadra in caso di scudetto, pari a 400mila euro a testa.