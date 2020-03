1









Claudio Lotito non si arrende. Come riporta Il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio spera che il campionato non venga annullato e sta spingendo affinché il pallone torni a rotolare questa estate. La posizione del club biancoceleste è nota da tempo. La Lazio avrebbe anche ricominciato gli allenamenti prima del 3 aprile ma ancor prima di prendere la decisione è arrivato lo stop ministeriale oltre che quello dell'AIC. STIPENDI - E intanto la società capitolina, seconda in classifica a un punto dalla Juve, non ha ancora deciso sul taglio stipendi. ​"Lotito ha preso tempo - scrive il quotidiano -. Una mossa coerente e in linea con la strategia adottata nelle scorse settimane, quando ha chiesto ai suoi giocatori di non lasciare Roma e continuare ad allenarsi a casa nella speranza di poter tornare alla normalità nel più breve tempo possibile e di chiudere il campionato anche sforando il limite del 30 giugno, per giocare le ultime dodici partite, come ipotizzato dalla stessa Federazione".