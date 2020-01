Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato in un'intervista a La Repubblica: "Immobile è il simbolo di questa squadra da un punto di vista emotivo. È un figlio del popolo, rappresenta tutti gli spaccati della società e suscita empatia per il suo comportamento, l'ironia, la disponibilità. Con lui ho un rapporto personale bellissimo, di grande affetto. Ero convinto, come Tare, che avrebbe fatto cose importanti, ma nessuno le poteva pronosticare. Era un giocatore che nella precedente società soffriva e che, messo nelle condizioni giuste, in un ambiente familiare, è rifiorito ed è esploso. La Lazio è una grande famiglia di cui io sono il padre: non faccio preferenze tra i miei figli, decanto le qualità di ognuno, grazie alle quali si ottiene la qualità totale del gruppo".



"Simone Inzaghi è un grande conoscitore di calcio e lavora h24, riuscendo a coinvolgere emotivamente i giocatori, è un grande trascinatore. Come tutti quelli che si muovono su un palcoscenico che richiede una crescita, poi avvenuta, non parlerei di difetti ma di considerazioni: esternamente possono sembrare errori, in realtà non lo sono, rappresentano un momento legato alla crescita che porta poi a fortificare ancora di più la persona".



"Nel 2004 quando comprai la Lazio capii subito l'importanza e la responsabilità di acquisire la gestione di una squadra che, oltre ad essere da sempre quella del cuore, rappresentava il patrimonio storico sportivo e l'anima di tantissimi tifosi. Un grande onore, un'emozione forte. La Lazio fatturava 84 milioni, ne perdeva 86,5 e aveva 550 milioni di debiti. Oggi ha un bilancio tra i migliori in Italia e all'estero, e ha vinto più di tutti dopo la Juve. Questo rappresenta il vanto e l'orgoglio del sottoscritto e del popolo laziale. La mia gestione è sicuramente innovatrice, ma anche vulcanica e vincente".



"Mi auguro che la Lazio possa raggiungere altri traguardi sportivi in Italia e all'estero. Essere il punto di riferimento della politica sportiva per difendere i valori fondanti della società civile. Diventare l'esempio per educare i giovani. Portare il sorriso e la voglia di combattere anche a quelle persone che devono superare degli ostacoli nella vita quotidiana".