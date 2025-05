Lotito: 'Nessuno meglio di me sa cosa serve al calcio'. Poi la stoccata a Gravina e alle seconde squadre

GETTY

Un intervento accorato quello di ieri diagli Stati generali dello sport di Forza Italia, come riferito da Il Corriere dello Sport. A pochi giorni da, spareggio potenzialmente decisivo per un posto in Champions League, il patron biancoceleste ha ribadito la sua contrarietà alle seconde squadre (quella bianconera è attesa dal secondo turno dei Playoff contro il Crotone ), "che non si sa a cosa servono, mica come le seconde proprietà che invece sono state vietate pure se salvaguardavano la ricchezza dei territori" e ha rivendicato che "nessuno meglio di me sa cosa serve al calcio e allo sport per progredire".

Le parole di Lotito contro Gravina

Non è mancata neppure una bordata a, che evidentemente non smette di considerare un avversario: "Sono dovuto uscire dalla Figc perché qualsiasi cosa proponessi non trovava spazio. La Bulgaria, in confronto, era niente". Lotito, infine, ha voluto spedire un messaggio a quella classe politica di cui lui stesso fa parte: "Bisogna distinguere lo sport di base da quello professionistico, con normative funzionali. Lo Stato deve fare un piano Marshall per gli stadi perché in Italia ogni comune interviene con mille lacci e lacciuoli".