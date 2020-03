Simone Inzaghi è uno dei tecnici emergenti più apprezzati in Italia e in Europa. Il suo lavoro alla Lazio ha attirato le attenzioni dei club di mezza Europa, il contratto in scadenza 2021 potrebbe sembrare una garanzia ma Lotito sa che nel calcio è sempre meglio guardarsi in faccia. Per questo vorrebbe prolungare l'intesa, e strapparlo al mercato delle panchine, preoccupato dalle avances delle big. Anche la Juve è stata accostata al tecnico piacentino ma ad oggi non ci sono indicazioni sull'addio di Sarri al termine della stagione.