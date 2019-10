Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al forum del Corriere dello Sport della situazione della Lazio, ma anche di mercato, rivelando quale cifra ia stata rifiutata per Milinkovic-Savic: "Diventare più competitivi? È un obiettivo che possiamo raggiungere. La Lazio dopo la Juve è la squadra che ha vinto più di tutte le altre. La Fiorentina non ha vinto neanche un trofeo e il Napoli meno di noi. La politica che abbiamo messo in atto noi, ovvero di seminare per poi raccogliere, ha bisogno di più tempo per portare i suoi frutti. Noi vogliamo vincere per merito e non con le scorciatoie. Milinkovic-Savic? Per lui quest'estate abbiamo rifiutato cifre superiori ai 100 milioni di euro".