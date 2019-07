Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, grande obiettivo di mercato della Juventus, ai microfoni di Lazio Style Radio: "Una volta ci rubavano i giocatori, eravamo terreno di conquista, ma oggi non è più così. Ora i giocatori partono solo se c’è un vantaggio per la Lazio. E dettiamo le nostre regole. Nessuno ha detto che Milinkovic partirà. Chiunque abbia aspirazioni, deve rispettare club e tifosi. Ad oggi non ci sono situazioni tali per una sua partenza, può però accadere che, per crescere professionalmente, un giocatore possa avere l’ambizione di approdare in un club più importante. Per questo dobbiamo crescere, arrivare al vertice ed evitare che ciò accada. La Lazio deve rappresentare un punto d’arrivo. In questa finestra di mercato abbiamo solo comprato, senza aver bisogno di vendere. È significativo. La squadra, indipendentemente da eventuali cessioni, sarà più forte dello scorso anno".